Какую станцию метро в Киеве на время строительства назвали "Оболонь 3". Исторические фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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«Героев Днепра» открыли в 1982 году

У станции киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии "Героев Днепра" в проекте значилось название "Оболонь 3".

Как сообщает 44, она была открыта 6 ноября 1982 года.

Строительство туннеля метро.
Комиссия стоя на верхней площадке щита наблюдает за выемкой грунта.
Некоторые места на перегонах строились более традиционным способом.

Длина платформы "Героев Днепра" составляет 99 метров, а ширина – 10 метров. Два ряда колонн выполняют не только роль креплений. В их верхней части установлено освещение станции. И они напоминают факелы.

Рабочий эскиз станции.
На фото можно увидеть "старое" название станции.

Станция в свое время стала важным продолжением синей линии метрополитена.

Никаких киосков, еще нет автостоянки, лавочки и клумбы с цветами. Фото конца 80-х.

"Героев Днепра" пользуется порядка 30 тысяч человек в день. Колеи переходят в электродепо. С 3 июля 2020 года, там начал работать 4G-интернет.

Еще одно фото с газонами.
Лавок и газонов с клумбами уже нет. Голая плитка, киоски и стихийная торговля.

Станция названа в честь улицы, которая проходит на поверхности. Она, в свою очередь – в честь воинов, участвовавших в форсировании Днепра в 1943 году. В тех боях командованием на немцев необъективно были брошены практически безоружные люди, значительная часть которых погибла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали исторические фото одной из самых популярных станций метро Киева.

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