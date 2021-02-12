Какую станцию метро в Киеве на время строительства назвали "Оболонь 3". Исторические фото

У станции киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии "Героев Днепра" в проекте значилось название "Оболонь 3".

Как сообщает 44, она была открыта 6 ноября 1982 года.

Длина платформы "Героев Днепра" составляет 99 метров, а ширина – 10 метров. Два ряда колонн выполняют не только роль креплений. В их верхней части установлено освещение станции. И они напоминают факелы.

Станция в свое время стала важным продолжением синей линии метрополитена.

"Героев Днепра" пользуется порядка 30 тысяч человек в день. Колеи переходят в электродепо. С 3 июля 2020 года, там начал работать 4G-интернет.

Станция названа в честь улицы, которая проходит на поверхности. Она, в свою очередь – в честь воинов, участвовавших в форсировании Днепра в 1943 году. В тех боях командованием на немцев необъективно были брошены практически безоружные люди, значительная часть которых погибла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети опубликовали исторические фото одной из самых популярных станций метро Киева.