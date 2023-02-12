Облачно с прояснениями и порывы ветра: прогноз погоды по Киевщине на 12 февраля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 12 февраля, облачно с прояснениями, до конца суток порывы ветра 15-20 метров в секунду. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды по Киевщине на 12 февраля. Облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2°С мороза до 3°С тепла; днем 0-2°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка 0°С…+2°С; Фастов -1°С…+1°С; Яготин -1°С…+1°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В течение суток 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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