Облачно с прояснениями и до +28°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 июля.

В Киеве и Киевской области в субботу, 15 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 25-27°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что до 19 июля включительно по Киевщине будет преобладать погода без осадков. Ночные минимумы будут колебаться в пределах 15°С-18°С, а дневная температура будет расти с 22°С-26°С в субботу до 27°С-32°С в начале следующей недели.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 15 июля, утром и вечером в Киеве будет держаться пасмурная погода, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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