Облачно с прояснениями и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 23 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 23 марта. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 14-16°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 23 марта солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Осадков синоптики не прогнозируют.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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