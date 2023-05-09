Облачно с прояснениями и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 мая

В Киеве и Киевской области в среду, 10 мая, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 10 мая. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С; температура днем 10-15°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла; днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 10 мая, несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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