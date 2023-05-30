Облачно с прояснениями до +25°С: прогноз погоды по Киевской области в последний день весны

В Киеве и Киевской области в среду, 31 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 31 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 31 мая по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей региона призвали осторожничать в обращении с огнем на открытом воздухе.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 31 мая в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15°С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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