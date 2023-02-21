Облачно и около 0°С днем: прогноз погоды в Киевской области на 22 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 22 февраля, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Температура воздуха в регионе в течение суток от 2°С до 3°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 22 февраля. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура по области в течение суток от 2°С тепла до 3°С мороза; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, однако ближе к вечеру он должен утихнуть.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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