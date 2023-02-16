Небольшой мокрый снег и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 17 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 17 февраля. Облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура по области ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла", – говорится в сообщении.

Со своей стороны портал Sinoptik уточнил, что весь день в Киеве будет облачным. Днем и вечером будет идти мелкий дождь со снегом.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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