Местами небольшой дождь и до +19°С: прогноз погоды по Киевщине на 25 марта

В Киеве и Киевской области в субботу, 25 марта, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 25 марта. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 5-10°С тепла, днем 13-19°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 15 -17°С", – рассказали синоптики

В Белой Церкви днем +17°С…+19°С; Мироновка +17°С…+19°С; Фастов +16°С…+18°С; Яготин +17°С…+19°С; Барышевка +16°С…+18°С; Борисполь +16°С…+18°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 марта с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Вечером, вероятно, пройдет дождь.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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