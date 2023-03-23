Небольшой дождь и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 24 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 24 марта. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 24 марта в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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