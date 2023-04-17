Небольшой дождь и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 апреля.

В Киеве и Киевской области во вторник, 18 апреля, переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 18 апреля. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 13- 15°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве 18 апреля будет облачным, осадков эксперты не прогнозируют.

Напомним, в ближайшие два дня в Украине синоптики прогнозируют разную погоду: во вторник, 18-го апреля – существенных осадков не прогнозируют. В среду, 19 марта, дожди наиболее вероятны в регионах в центре и на востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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