Небольшая облачность и до +20°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 мая

В Киеве и Киевской области во вторник, 2 мая, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды по Киевщине на 2 мая. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°С, днем 15-20°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 16-18°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 2 мая на смену ясному утру придет облачная погода, которая сохранится в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!