Небо над Киевом стало багряным: жители столицы показали фото яркого явления

В Киеве вечером 10 ноября можно было наблюдать багряный закат. Небо окрасилось в яркий красный цвет.

Жители столицы в соцсетях опубликовали множество фотографий явления. А некоторые даже увидели в нем определенные "намеки природы" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Так, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал один из снимков на своей странице в Facebook.

"Багряный или кровавый закат. Природа как бы намекает", – прокомментировал он фото.

Такие явления происходят из-за того, что в результате рассеивания в атмосфере остается больше красного или желтого цветов. Остальные цвета от солнечного света рассеиваются частичками пыли, водяными парами и другими примесями.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская блогерша засняла на видео уникальное явление – световой или солнечный столб. Это отображение солнечного света ледяными кристаллами в атмосфере.

Такое же явление было зафиксировано в небе над Запорожьем.