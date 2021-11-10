Небо над Киевом стало багряным: жители столицы показали фото яркого явления

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
2 минуты
965
Небо над Киевом стало багряным: жители столицы показали фото яркого явления

В Киеве вечером 10 ноября можно было наблюдать багряный закат. Небо окрасилось в яркий красный цвет.

Жители столицы в соцсетях опубликовали множество фотографий явления. А некоторые даже увидели в нем определенные "намеки природы" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Багряный закат над Киевом.
Багряный закат над Киевом.
Видео дня
Багряный закат над Киевом.

Так, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал один из снимков на своей странице в Facebook.

"Багряный или кровавый закат. Природа как бы намекает", – прокомментировал он фото.

Богдан увидел "намек" в кровавом закате.

Такие явления происходят из-за того, что в результате рассеивания в атмосфере остается больше красного или желтого цветов. Остальные цвета от солнечного света рассеиваются частичками пыли, водяными парами и другими примесями.

Багряный закат в Киеве.
Багряный закат в Киеве.
Багряный закат в Киеве.
Багряный закат в Киеве.
Багряный закат в Киеве.
Багряный закат в Киеве.
Багряный закат в столице.
Багряный закат в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская блогерша засняла на видео уникальное явление – световой или солнечный столб. Это отображение солнечного света ледяными кристаллами в атмосфере.

Такое же явление было зафиксировано в небе над Запорожьем.

УкраинаКиевАндрей Богдан