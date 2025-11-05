Не были с мужем официально женаты: новорожденного сына погибшей во время обстрела Киева женщины признали сиротой

Новорожденный сын Татьяны Сакиян, которая стала жертвой атаки РФ на Киев, будучи на восьмом месяце беременности, по документам является сиротой. На самом же деле у мальчика, которого назвали Назаром, есть отец, бабушка по отцовской линии и тетя, а также родная сестра мамы.

Папа малыша, Вадим, также получил тяжелые ожоги и сейчас добивается юридического признания своего отцовства, так как на момент обстрела и появления на свет сына их с Татьяной брак не был зарегистрирован. Об этом сообщает hromadske.

В свидетельстве о рождении Назар носит фамилию Татьяны – Сакиян. Этот документ мальчику оформили еще когда его мама боролась за свою жизнь в больнице.

"Как его маме сделали кесарево сечение, роддом сразу сообщил нам, службе по делам детей и семьи Святошинской районной госадминистрации в городе Киеве, что вот, родился мальчик, у которого мама и биологический папа в ожоговом центре", – сказала начальница службы Светлана Топоренко.

Татьяна перед операцией успела сказать, кто является отцом ребенка. Сестра женщины передала службе копию паспорта Татьяны, и там позаботились об оформлении Назару свидетельства о рождении. Ребенка записали на мамину фамилию, а отчество – Вадимович, потому что имели подтверждение фактического отцовства Вадима.

"Мы знали, что родители не состоят в браке, что мама в тяжелом состоянии без сознания. Речь шла о социально-правовой защите новорожденного ребенка, о котором не могли позаботиться его родители. Значит заботу на себя должно было взять государство. Ребенок не может быть ничьим", – отметила Топоренко.

Органы опеки Святошинского района Киева позаботились и о документальном зверении смерти Татьяны. Теперь свидетельство о рождении Назара и свидетельство о смерти его мамы ведомство Светланы Топоренко передало на Кировоградщину, в сельсовет громады, где была зарегистрирована Татьяна Сакиян. Именно там Назару должны предоставить статус ребенка-сироты, взять на соответствующий учет и взять на себя опеку над ним.

"Статус ребенка-сироты Назар будет иметь до тех пор, пока его биологический отец в судебном порядке не докажет свое отцовство. Если это произойдет, ребенку оформят новое свидетельство о рождении, где отцом будет указан Вадим", – говорит Светлана Топоренко.

Сейчас у Вадима уже есть результаты ДНК-экспертизы, которые доказывают его биологическое отцовство в отношении Назара. Биоматериалы на анализ у Вадима и Назара брали в присутствии работников социальной службы, которая занимается ребенком. Теперь эти результаты должен принять во внимание суд и подтвердить отцовство юридически.

Как российская атака разрушила жизнь семьи

В ночь на 7 сентября армия России ударила по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. Под удар попали Святошинский и Дарницкий районы, есть погибшие и пострадавшие.

Татьяна Сакиян получила более 80% ожогов тела в результате попадания "Шахеда" в их с мужем жилье. Врачи экстренно провели кесарево сечение, чтобы спасти ребенка – мальчика назвали Назаром.

В ночь с 22 на 23 сентября 24-летняя роженица Татьяна Сакиян умерла. Женщина более двух недель боролась за жизнь после попадания российского дрона-камикадзе в ее дом. Отец их новорожденного сына на тот момент продолжал находиться в тяжелом состоянии.

Мужчина получил 85% ожогов тела, но его удалось спасти. Месяц назад мы писали о том, что пострадавшего необходимо было срочно транспортировать в зарубежный центр для специализированного лечения.

По состоянию на начало октября Вадим уже чувствовал себя лучше. Наконец он получил возможность увидеть своего сына.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице умерла женщина, которая пострадала в результате российского обстрела 22 октября. Та атака унесла жизни 3 жителей Киева.

