Наводил российскую баллистику по Киеву: СБУ задержала неприятельского агента. Фото

Сотрудники СБУ задержали корректировщика ФСБ, который наводил российские ракеты на Киев. Вражеским агентом оказался строитель, у которого ранее уже были проблемы с законом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала еще одного корректировщика массированных ракетно-дроновых ударов РФ по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ местный строитель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, злоумышленник выполнял задания врага по наведению российских баллистических ракет и ударных дронов на логистические центры и склады в столичном регионе. Кроме того, он отслеживал места дислокации Сил обороны, в частности расположение блокпостов и пунктов базирования украинских беспилотных систем.

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Чтобы выявить потенциальные "цели", вражеский агент обходил местность с включенной функцией GPS-навигации на смартфоне, с помощью которой враг контролировал все маршруты разведывательных вылазок рецидивиста. В случае обнаружения объектов, которые, по мнению злоумышленника, могли относиться к логистической и оборонной инфраструктуре, он снимал их на фото и видео, а также отмечал их координаты на карте Google. Одновременно злоумышленник фиксировал последствия предыдущих ударов по Киеву.

Собранную информацию фигурант обобщал в агентурный "отчет" для дальнейшей передачи куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ задержали агента "по горячим следам" в квартире его знакомых, когда он вернулся после очередной разведывательной вылазки.

"По материалам дела, рецидивист был завербован ФСБ после того, как попал в поле зрения российских спецслужб в Telegram-каналах по поиску "легких" заработков. В ходе обыска у задержанного был изъят смартфон с доказательствами работы на врага", – добавили в СБУ,

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как писал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали ещё одного вражеского агента. Злоумышленник готовил новые удары страны-террориста РФ по ТЭЦ столичного региона.

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