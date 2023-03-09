Национальное военное кладбище могут разместить в Быковне в Киеве: Кабмин рассматривает вопрос

Кабинет министров Украины рассматривает Быковню в Киеве, как место размещения Национального военного кладбища. Согласно проекту, оно будет разделено на три зоны, а его общая площадь составит более 100 га.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил эксперт Центра развития городов Дмитрий Перов. Окончательное решение еще не принято.

"Военный мемориал разместят в Быковне. По крайней мере, Правительство и Минветеранов сегодня рассматривают этот вариант размещения мемориального комплекса захоронений, как основной. Предыдущая идея размещения военного мемориала на Лысой горе в Киеве была окончательно отклонена после дополнительных консультаций проведенных с экспертной средой", – говорится в сообщении.

Эксперт добавил, что согласно эскизному проекту новое военное кладбище будет разделено на три зоны, а его общая площадь составит более 100 га.

Напомним, ранее Кабинетом министров Украины принял решение о том, что Национальное военное кладбище в Киеве обустроят на Лысой горе. Позже правительство отказалось от этой идеи и попросило Киевсовет найти другое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева открыли Аллею памяти защитников Украины. Она находится у Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника.

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