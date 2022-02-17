Нацгвардейцы взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС. Фото

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию. Ее обеспечат бойцы Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко.

Об этом сообщается на сайте НГУ 17 февраля. Такое решение было принято на фоне сегодняшних вызовов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам заместителя начальника Северного Киевского территориального управления Нацгвардии полковника Олега Дуды, для охраны объекта критической инфраструктуры отобраны самые опытные военнослужащие.

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Он добавил, что некоторые воины служили в зоне проведения ООС и имеют боевой опыт.

"Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойную работу ГЭС", – отметил Дуда.

Они проводят превентивные меры: проверяют документы, транспорт и патрулируют прилегающую территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 февраля Нацполиция переведена на усиленный режим несения службы. Меры позволяют эффективнее реагировать на любые угрозы для безопасности.