Устраивает поджоги и натравливает пса: соседи рассказали о владельце стаффа, который 'терроризирует' Оболонь

В Киеве стафф загрыз насмерть чихуахуа. Соседи владельца бойцовой собаки рассказали, что он периодически издевается над жильцами своего подъезда. Сам мужчина все обвинения отвергает.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Видео, где женщина бежит за мужчиной, пес которого загрыз чихуахуа облетели всю сеть. Владелица чихуахуа рассказала, что хозяин бойцовской собаки ничего не сделал, чтобы остановить своего терьера.

"Мой Тимико был без поводка и подбежал к другому пса – стаффтерьера. Тот был на ремешке, но без намордника. Владелец сказал всего два слова: забери собаку, и здесь его стафф кусает моего пса. Мужчина пытался подтянуть поводок, держа банку пива в одной руке", – отметила пострадавшая.

Другие жители Оболони жалуются, что человек держит в страхе весь двор уже несколько месяцев.

За это время в подъезде, где живет владелец стаффа произошло 7 пожаров. Жители подъезда говорят: возгораний за последнее время здесь было столько, что гарь на стенах просто не смывается. После первого пожарища люди установили камеру. Однако через некоторое время она была изуродована неизвестными.

Также злоумышленники повредили одно из авто стояло перед домом. И хотя соседи уверены, что ко всем этим эпизодам причастен владелец стаффа, однако на кадрах из мест преступления совсем другие люди.

Владельца бойцовой собаки уже допросили полицейские.

"Статья не предусматривает его задержания, данное событие находится на личном контроле Нацполиции Киева и прокуратуры", – рассказали в полиции Оболонского района.

Подозреваемый рассказал свою версию событий, мол, он не причастен ни к каким описанных эпизодов.

"Подбегает шавочка, укусила моего. Вернулся – секунда, и его нет. Я оттягивал, кричал "фу", не надо", – заверил хояин стаффа.

Другие обвинения мужчина считает клеветой соседей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 27 апреля, в Киеве стафф без намордника загрыз маленькую собаку. Полиция задержала владельца бойцовой собаки и решает вопрос о квалификации действий мужчины.