Важливий для Києва об’єкт стоїть з 2004 року недобудованим і не введеним в експлуатацію. А ним щодня їздять авто, тисячі людей!

Міст, який знаходиться на балансі "Укрзалізниці", відомство за кілька років так і не змогло чи не захотіло передати на баланс міста, щоб Київ його добудував.

Також, нагадаю, цей великий об’єкт має бути завершений разом з добудовою Дарницького шосе, розв’язки з Дніпровською набережною та Харківським шосе, реконструкцію просп. Григоренка (на ділянці від Дарницького шосе до вул. Здолбунівської).

Міська влада, звичайно, підтримуватиме реалізацію проекту в межах своїх повноважень. - Це стосується питань виділення землі, надання містобудівних умов та обмежень для коригування проєкту, консультаційного і експертного супроводження.

Що ж стосується заявлених "стаханівських" темпів добудови – до кінця цього року – то, зауважу: насамперед важлива якість виконання робіт. Адже йдеться про надійність об’єкту і безпеку людей.

Озвучені терміни завершення робіт викликають питання. І ось чому.

Проєкт 2004 року потребує коригування. І тільки ця процедура (тобто, терміни до початку безпосереднього будівництва), згідно з нормативними документами, складатиме майже 1,5 року. Наприклад, тільки коригування проектно-кошторисної документації триває до 6 місяців, державна експертиза проєкту – ще 2 місяці. Проведення тендерних процедур для визначення підрядника будівельних робіт – теж 2 місяці.

Тому завершення виконання робіт до кінця року із дотриманням всіх норм та правил виглядає примарним.

Хочу нагадати і наступне. Столиця з 2016 року неодноразово зверталась передати міст з балансу "Укрзалізниці" на баланс міста. І дати таким чином Києву можливість його добудувати. Тільки в 2020 році між Міністерство інфраструктури, "Укрзалізниця" та Регіональна філія "Південно-Західної залізниці" та КМДА був підписаний меморандум щодо передачі складових об’єкту незавершеного будівництва Залізнично-автомобільного мостового переходу територіальній громаді Києва. - Наміри, які держава так і не реалізувала… А тепер заявляє про майбутнє блискавичне будівництво.

Про Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, щодо якого теж лунають гучні державні наміри, ще раз зауважу. Передача мосту, будівництво якого вже на фінальній стадії на баланс "Укравтодору", призведе до значного відтермінування завершення робіт. – Знову ж таки через всі процедури, передбачені законом. А міст увесь цей час стоятиме недобудованим.

По великому рахунку, виглядає так, що сьогодні намагаються заморозити в нинішньому стані важливі для міста та киян об’єкти. – Якісь в недобудованому, інші – в напівзруйнованому.

Бо скільки разів з 2017 року місто зверталося передати до комунальної власності Гостинний двір, Будинок Сікорського, Палац спорту, Національний цирк - щоб відремонтувати ці об’єкти! Але за 4 роки жодних кроків з боку державних органів так і не було зроблено. А будівлі тим часом продовжують занепадати чи руйнуватися…

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