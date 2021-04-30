Накануне пасхальных праздников Киев парализовали пробки. Карты

В Киеве вечером в пятницу, 30 апреля, на основных дорогах города образовались многочисленные пробки и тянучки (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном и Гаванском мостах

Пробки есть на проспектах Победы (на выезде из Киева) Романа Шухевича, Степана Бандеры (в направлении Троещины), Броварском (в сторону Броваров), Соборности, Героев Сталинграда, Голосеевском, Любомира Гузара, Николая Бажана (в сторону Борисполя), Воздухофлотском и Валерия Лобановского (в направлении станции метро "Демиевская").

Проблемы с движением наблюдаются практически на всех улицах в центре столицы, улицах Братиславской, на Набережном и Харьковском шоссе, Набережно-Рыбальской, Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской, Окружной дороге (практически по всем участкам), бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Значительные заторы наблюдались на Столичном шоссе (на выезде из Киева).

В 17:00 в столице начались дожди с грозами, что усложняет ситуацию на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице завершили первый этап капитального ремонта проспекта Бандеры. Также коммунальщики приступили к ремонту Новоконстантиновского путепровода находящегося недалеко от проспекта.