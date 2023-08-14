Наев оценил возможность повторного наступления россиян из Беларуси на Киев

Угроза нападения "вагнеровцев" на Киев с территории Беларуси, где они находятся, существует. Однако это будет зависеть от наличия сил и средств и принятия решений политической верхушкой страны-агрессора РФ.

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Такое мнение высказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина. Украинские военные делают все необходимое, чтобы при необходимости дать отпор врагу.

"Повторное наступление (при участии "вагнеровцев". – Ред.) на Киев никто никогда не отвергал. Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Поэтому, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не означает, что в дальнейшем она не может произойти", – отметил Наев.

Он добавил, что украинская разведка следит за врагом, а его действия будут зависеть от наличия сил и средств и принятия решений политической верхушкой РФ. Вооруженные силы Украины делают все необходимое, чтобы дать отпор оккупантам.

"Наша разведка постоянно мониторит ситуацию и своевременно доводит информацию до руководства ВСУ и соответствующих командующих группировок. Учитывая указанное, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на Киевском направлении", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны. Она состоит, в частности, из ЗРК Patriot, Nasams и IRIS-T.

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