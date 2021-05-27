На въезде в Киев столкнулось шесть грузовиков: один из водителей застрял в кабине фуры. Видео

В четверг, 27 мая на въезде в Киев столкнулось 6 фур. Масштабная авария произошла на Харьковской трассе.

Информированный источник сообщил OBOZREVATEL что правоохранители прибыли на место ДТП в 16: 02. Также с помощью спецтехники смывают разлитое топливо с проезжей части.

В 16:42 пострадавшего вытащили из грузовика и передали бригаде скорой помощи.

Видео ДТП опубликовал Telegram канал "Киев Оперативный". Там отметили, что на месте ДТП оказались нацгвардийцы.

"Бойцы Нацгвардии, которые тоже оказались в эпицентре событий, пытаются достать водителя, ему досталось больше всех. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 27 мая, в центре Киева прорвало водопровод недалеко от ТРЦ "Ocean Plaza". В результате аварии образовался огромный провал на дороге, а улицу Антоновича затопило.