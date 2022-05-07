На улицы Киева вернулись полицейские велопатрули. Фото

На улицы Киеве вернулись велопатрули полиции. Правоохранители, как и раньше будут выявлять нарушения ПДД и реагировать на вызовы граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инспекторы также будут поддерживать правопорядок в зонах отдыха и труднодоступных местах.

"На улицы города вернулся велопатруль. Патрульные по-прежнему будут проводить превентивную работу с гражданами, выявлять нарушения правил дорожного движения и общественной безопасности, реагировать на вызовы. Также внимание инспекторы направят на поддержание общественного порядка в зонах отдыха, пешеходных зонах, труднодоступных местах. Поэтому будьте ответственны и не нарушайте", – говорится в сообщении.

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Отметим, город продолжает жить в условиях военного положения.

Напомним, первые велопатрули на улицах Киева появились в 2016 году. Полицейские приступили к поддержанию правопорядка в городе, в том числе в местах отдыха киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве не будут вводить усиленный комендантский час 8 и 9 мая. В то же время, во избежание провокаций, в городе увеличат количество патрулей на улицах.