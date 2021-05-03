На улицы Киева снова выехали полицейские на мотоциклах. Фото

На улицах Киева с понедельника, 3 мая, подразделение патрульных полицейских на мотоциклах открыло свой четвертый сезон.

Как сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева, мотопатруль сможет добраться в труднодоступные для автомобилей места (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня мотопатруль Киева открывает свой четвертый сезон. Основной целью подразделения является прибытие в труднодоступные места, куда быстро не сможет прибыть автомобильный патруль", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такие мотопатрули уже не первый год доказывают свою эффективность.

Напомним, что подразделение патрульных на мотоциклах было создано в 2018 году. Чаще всего они выезжают на места ДТП для предоставления помощи пострадавшим, оформления необходимых документов или регулирования транспортного потока.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2015 году для патрульных были закуплены мотоциклы Defiant.