На территории Киева вводят карантин из-за ядовитого растения: что известно

В Киеве городские власти приняли решение о введении карантина из-за амброзии. Предусматривается уничтожение этого растения, в частности путем вырывания и сжигания.

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Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, передает пресс-служба ведомства. Она наносит ущерб не только сельскому хозяйству, но и здоровью человека.

"По представлению Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве об обнаружении карантинного организма – амброзии полыннолистной – в столице вводят карантин". – говорится в сообщении.

Как отметили в Департаменте, карантин распространяется на всю территорию столицы. Он предусматривает комплекс специальных мер по уничтожению очагов амброзии и ее дальнейшему распространению. В частности, речь идет о:

уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении – скашивание или вырывание с корнями;

создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию;

использование химических средств борьбы

В то же время при применении химических средств предполагается использование только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине.

В КГГА напомнили, что еще до объявления карантина, в начале августа этого года, Киев начал внедрять комплекс мер по ликвидации очагов амброзии. В частности, накануне цветения этого растения-аллергена город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофита.

После его действия амброзия увядает, ее пыльца становится стерильным, то есть не вызывает аллергии. Также территории, на которых обнаружили амброзию, скашивали, а на небольших участках это растение вырывали с корнем.

Амброзия полыннолистая – однолетнее растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветки, образующие соцветия-колоски. Амброзия размножается семенами, способными сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Одно растение амброзии может произвести до 50 тысяч семян за один сезон. Семена распространяются ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.п.).

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