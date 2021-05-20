На Шулявке вместо высотного ЖК создадут современный парк

Киевсовет планирует выкупить земельный участок, площадью 0,3110 га, для создания современного городского парка. Она расположена на проспекте Победы,50а возле станции метро "Шулявская". Ранее застройщик планировал здесь свести высотный ЖК.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Там отметили, что проект решения был принят 19 мая, членами Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Как отметил депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев, после принятия проекта решения начнется процесс выкупа земельного участка, на котором планируется создание зеленой зоны. Для реализации данного проекту необходимо последовательно сделать несколько шагов.

"Закон предусматривает сообщить владельца участка в письменном порядке о намерениях городской власти. Также необходимо обеспечить проведение экспертной денежной оценки территории, и предоставить предложения по ее выкупа. Финальным этапом должна стать подготовка и представление проекта решения об утверждении выкупной цены земельного участка Киевском городском совете", – заметил Михаил Терентьев.

Отметим, что застройщик планировал возвести 24-этажный ЖК "50 Avenue" вблизи сквера "Слава танкистам". Киевляне подозревали, что зеленую зону уничтожат ради строительства, однако в Киевсовете отметили, что никакой высотки здесь не может быть.

"На этом земельном участке никакого строительства происходить не будет, вместо этого здесь планируется исключительно обустройство нового парка. С 2014 года участок находится в частной собственности. В то же время разрешительные документы на строительство у владельца отсутствуют. Это логично вызывает значительный общественный резонанс, и привлекает внимание средств массовой информации. Учитывая первоочередные интересы городской общины, мы проведем переговоры с владельцем, результатом которых должен стать выкуп городом этих территорий для общественных нужд, а именно для создания еще одного современного городского парка ", – отметил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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