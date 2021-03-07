На Шевченковские дни в Киев придут морозы и снег: погода на 9-11 марта

Рабочая неделя в Киеве начнется морозами – до 9 градусов и снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 9 марта в Киеве будет держаться мороз и ночью, и днем. Температура воздуха ночью составит от - 4 до 6 градусов мороза, пройдет мокрый снег. Днем показания термометра не поднимутся выше 0. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Во вторник, 10 марта усилится ночное похолодание, а днем наоборот потеплеет. Температура воздуха ночью составит от - 7 до - 9 градусов мороза, без осадков. А днем ожидают потепление до 2 градусов тепла. Ветер южный, с переходом на юго-западный, 3-8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

А по данным немецкого ресурса Wetteronline настоящее потепление придет в столицу только 15 марта. Тогда столбики термометра покажут до +10 градусов.

Отметим, что это первое мощное вторжение арктического воздуха в весеннем сезоне. Как сообщал OBOZREVATEL, в марте погода будет неустойчивая. Средняя месячная температура будет колебаться в пределах 0...+6 градусов. В первой половине месяца ожидается частая смена погоды.