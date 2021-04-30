На Пасху Киев накроют ливни с грозами: синоптики уточнили прогноз погоды

В Киеве на Пасху установится теплая погода, но в городе пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в пятницу, 30 апреля в столице пройдет дождь с грозой. Температура повысится до +19 градусов.

В субботу, 1 мая, ночью пройдет небольшой дождь, ночью столбики термометра опустятся до +9 градусов. Днем осадков не ожидается, а температура повысится до +19 градусов.

В Пасхальную ночь, 2 мая, осадков не ожидается, ночью столбики термометра опустятся до + 7 градусов. Однако уже днем небо затянут облака и пройдут грозовые дожди. Днем максимальная температура составит +19 градусов. Ожидаются порывы ветра 7-12 м / с.

По данным погодного ресурса Gismeteo на Пасху в Киеве пройдут дожди, а температура повысится до +21 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказал, что апрель и май в Украине в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодой. Изменения будут происходить каждые 4-5 дней.