На Оболони в Киеве поселились десятки лебедей. Фото

В Оболонском районе Киева на реке Днепр поселились несколько десятков лебедей. Увидеть грациозных птиц можно на заливе Собачье Гирло.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Они живут в части реки, которая пока не замерзла из-за низкой температуры.

Так, в заливе Собачье устье поселилось несколько десятков лебедей, плавающих непосредственно у берега. Грациозные птицы достаточно близко подпускают к себе киевлян, позволяя сфотографировать и покормить. Стоит отметить, что среди взрослых плавает и молодняк, который намного смелее и подходит к людям почти на расстояние до метра.

Стоит отметить, что специалисты призвали киевлян не подкармливать диких птиц, особенно хлебобулочными изделиями.

"Категорически запрещено бросать им хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия, продукты из магазинов, в том числе и крупы. Максимум, что можно сделать – насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна – пшеницы, кукурузы, ячменя или овса", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители и гости столицы могут увидеть черных лебедей, проживающих на территории Киевского зоопарка. Кроме того, скоро у одной пары птиц ожидается пополнение.

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