На Киевщине в результате вражеской атаки поврежден дом и пострадал мужчина. Фото

Ночью в понедельник, 16 июня, страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киевскую область. В одном из районов под поражение попал частный дом, пострадал мужчина.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Воздушная тревога в области продолжалась до трех часов ночи.

"Враг атакует мирные населенные пункты Киевщины БПЛА. К сожалению, в Обуховском районе ранения получил мужчина 60 лет", – говорится в сообщении.

В частности, пострадавший получил резаные раны руки и лица. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

На месте поражения поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Более подробную информацию о последствиях вражеской атаки в КОВА пообещали предоставить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, во время одного из недавних российских массированных ударов по Киеву было сильно повреждено здание, в котором располагались офисы Boeing. И представители американской компании компании, и украинские чиновники предполагают, что этот удар РФ мог быть преднамеренным.

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