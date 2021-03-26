На Киевщине семья жарила маршмеллоу на Вечном огне. Видео

В городе Белая Церковь Киевской области семья решила поджарить маршмеллоу на Вечном огне.

Об этом сообщил Telegram-канал "Белая Церковь – БЕЗ ТАБУ" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в местном парке Славы у Вечного огня.

Как видно на видео, женщина вместе с двумя детьми жарила на Вечном огне листья, веточки и маршмеллоу.

"Кроме этого, мама семейства это снимала и смеялась. Просто меня это очень смутило, потому что в городе хватает детских площадок и мама учит детей какой-то дураки", – сообщил автор ролика.

Так как автор видео несовершеннолетний, то он побоялся сделать замечание матери.

Расследованием инцидента уже занимается полиция.

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