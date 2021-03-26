На Київщині родина смажила маршмелоу на Вічному вогні. Відео

У місті Біла Церква Київської області сім'я вирішила підсмажити маршмелоу на Вічному вогні.

Про це повідомив Telegram-канал "Біла Церква – БЕЗ ТАБУ".

Інцидент стався в місцевому парку Слави біля Вічного вогню (щоб переглянути відео, проскрольте до кінця сторінки).

Як видно на відео, жінка разом із двома дітьми смажила на Вічному вогні листя, гілочки та маршмелоу.

"Крім цього, мама сімейства це знімала і сміялася. Просто мене це дуже збентежило, тому що в місті вистачає дитячих майданчиків і мама вчить дітей якихось дурниць", – повідомив автор ролика.

Через те, що автор відео неповнолітній, він побоявся зробити зауваження матері.

Розслідуванням інциденту вже займається поліція.

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