На Киевщине семья жарила маршмеллоу на Вечном огне. Видео
В городе Белая Церковь Киевской области семья решила поджарить маршмеллоу на Вечном огне.
Об этом сообщил Telegram-канал "Белая Церковь – БЕЗ ТАБУ" (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Инцидент произошел в местном парке Славы у Вечного огня.
Как видно на видео, женщина вместе с двумя детьми жарила на Вечном огне листья, веточки и маршмеллоу.
"Кроме этого, мама семейства это снимала и смеялась. Просто меня это очень смутило, потому что в городе хватает детских площадок и мама учит детей какой-то дураки", – сообщил автор ролика.
Так как автор видео несовершеннолетний, то он побоялся сделать замечание матери.
Расследованием инцидента уже занимается полиция.
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