На Киев после рекордной жары обрушатся грозы с градом: прогноз до конца недели

В Киеве после сильной жары установится ненастная погода. Вплоть до субботы, 3 июля, в столице ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможен град. В то же время температура воздуха будет комфортной – днем ожидается не выше +29 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Во вторник, 29 июня, в Киеве будет царить комфортная погода – днем воздух прогреется до + 28 градусов, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь с грозой.

Видео дня

В среду, 30 июня, в столице осадков не ожидается. Ночью похолодает до + 18 градусов, а днем столбики термометра покажут + 29 градусов.

В четверг, 1 июля, в город вернется ненастная погода. Ожидаются ливни с грозами, возможен град. При этом температура воздуха существенно не изменится. Ночью столбики термометра не опустятся ниже + 16 градусов, а днем поднимутся до + 29.

Такая же погода будет царить в городе в пятницу и в субботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Украине ожидается экстремальная погода. Жара до + 40 градусов будет сменяться ливнями с грозами и градом.