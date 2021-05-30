На Киев надвигается гроза: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Киеве предупредили о резком ухудшении погодных условий днем и до конца воскресенья, 30 мая. Синоптики заявили, что на столицу, которую начал заливать дождь, надвигается гроза.

Из-за непогоды в городе объявили І уровень опасности, желтый. Учитывать такую метеокартану граждан призвали в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

"Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, травмировании людей и т. д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", – говорится в сообщении.

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Там подчеркнули, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений в Киеве будут дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств – мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах киевлян и гостей столицы попросили обращаться на круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Ранее синоптики отмечали, что в Киеве 30 мая будут идти дожди, температура воздуха максимально прогреется до +15... +17 градусов, а порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Симферополь в Крыму 29 мая ушел под воду из-за непогоды. В частности, по улицам "плавали" автомобили, люди пытались выбраться из воды.