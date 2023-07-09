На каких пляжах Киева лучше не купаться и не отдыхать: список

В Киеве специалисты продолжают мониторить состояние воды в городских зонах отдыха. На шести объектах пробы не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы столицы. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

"Госпродпотребслужбы сообщило КП "Плесо" и КГГА о результатах исследований воды водных объектов Киева. В частности, направлены соответствующие предложения по предупреждению негативных последствий среди населения при купании на пляжах "Веселка", "Радуга", "Троещина", "Галерный", "Вербный" и "Пущая Водица". По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов", – рассказали в пресс-службе

Как отметили в Госпродпотребслужбе, мониторинг качества воды водных объектов проводился в местах массового отдыха населения на водных объектах города столицы. где возможен отдых с купанием.

Специалисты проверили пляжи: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Веселка", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", " Галерный", "Вербный" и "Пущая Водица".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Жителям и гостям столицы рекомендуют воздержаться от посещения мест отдыха у воды.

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