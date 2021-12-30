На дорогах будет гололедица: синоптики рассказали, какой погоды ждать 31 декабря в Киеве

В Киеве в пятницу, 31 декабря, ночью и утром на дорогах города ожидается гололедица. I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА. В столице будет облачно, небольшой снег, а днем – ​​с дождем.

Синоптики предупредили, что температура воздуха ночью будет 1-3 мороза, днем ​​0-2 тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает пешеходов осторожничать, передвигаясь по городу, а водителей – по возможности воздержаться от поездок собственными авто. Если же избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах", – отметили в пресс-службе.

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В КГГА напомнили, что за своевременную и качественную уборку локаций отвечают коммунальщики, но и предприятия всех форм собственности

"Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы благоустройства. В случае невыполнения – штраф, который может достигать физических лиц – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, после незначительного потепления, которое придет в Украину на Новый год, уже ближе к Рождеству в страну вернутся морозы. Насколько интенсивным будет похолодание сейчас сказать сложно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в последний день 2021 года потеплеет до +2, а 1 января будет дождь. На выходных в столице ожидается до +3.