На дне Киевского моря остались десятки населенных пунктов. Исторические фото

В 1966 году рядом с городом Вышгород появилось так называемое Киевское море, на дне которого оказались 52 населенных пункта.

Как сообщает 44, водохранилище понадобилось для запуска Киевской гидроэлектростанции, а проживавших на этой территории 33 тысячи граждан, отселили.

История современного Киевского моря связана с массовым переселением, уничтожением исторических местностей и памятников. Территория, которая сегодня затоплена водой, с древних летописей известна тем, что здесь проводили свое время киевские князья, здесь они устраивали гулянья и охоты, принимали иностранных послов.

Село Староселье (Ольжич), которое находилось на склонах большого оврага, упоминается еще в 11 веке. До затопления в этом селе стоял 81 дом. В период оккупации немцы подожгли село, однако 16 домов уцелели, чтобы впоследствии навсегда остаться под водой.

В другом селе – Староселье находилась летняя лаборатория биологической станции Национальной академии наук Украины, которую еще в 1918 году основал первый президент Украинской академии наук Владимир Вернадский. А в селе Хотяновка находилась этнографическая коллекция музея Всеукраинской академии наук.

Строительство Киевского моря началось в 1959 году. Работы продолжались пять лет, несколько десятков рабочих вели строительство, используя самые современные на то время технологии. Для того, чтобы заработала Киевская гидроэлектростанция, надо было построить водоем площадью более 1000 кв м.

Чтобы создать водохранилище, было вывезено 1,6 миллионов куб. м грунта. Для обустройства дамбы и гребли использовали более полумиллиона куб. м бетонного раствора. В 1964 году на дно водохранилища начали выпускать воду.

Сейчас на дне Киевского моря часто находят мины, которые были здесь оставлены еще во времена Второй мировой войны, ведь дно искусственного водоема полностью расчищено не было. Также здесь находят затонувшие лодки и машины. А в начале 90-х в Киевском море часто находили тела погибших.

В него впадают реки Ирпень, Тетерев и Припять. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в реку Припять попало большое количество радиоактивного загрязнения, в том числе и в Киевское море.

Несмотря на это, сейчас оно является местом для рекреационного отдыха не только для киевлян, но и для туристов.

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