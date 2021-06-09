На Демиевской площади в Киеве столкнулись два автобуса: есть пострадавшие
В среду, 9 июня в Киеве на Демиевской площади произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате аварии есть пострадавшие.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева. Там отметили, что из-за ДТП в Голосеевском районе затруднено движение от проспекта Валерия Лобановского до проспекта Науки (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"На площади Демиевской ДТП с пострадавшими. Движение затруднено в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки", – говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале KIEVMAP заметно, что столкнулись коммунальный и междугородный автобусы. В результате ДТП у одного из транспортных средств выпали двери.
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