''Мы объединяем два мира'': Третий армейский корпус продолжает обогревать и кормить киевлян

еТретий армейский корпус продолжает кормить и обогревать киевлян, в районах Киева, где до сих пор есть проблемы с отоплением и электроснабжением. Восемь пунктов обогрева работают на двух берегах столицы.

На Левом берегу есть по два пункта обогрева в Дарницком и Деснянском районах, еще один в Днепровском районе. Еще три пункта есть на правом берегу Киева в каждом из районов.

В Дарницком районе пункты обогрева действуют по адресам: ул. Высоцкого, 6 и на ул. Павла Петриченко, 67-69.

Теплопункт на улице Петриченко расположен между старинными домами. Этот микрорайон – один из самых старых районов в Киеве – Новая Дарница. Окружающие дома – это двухэтажки, которые построили еще пленные немцы после Второй мировой. Тепло эти дома получали от Дарницкой ТЭЦ.

Пункт обогрева на Дарнице - большая армейская палатка. В середине – столы и скамейки. Работает генератор и тепловая пушка. Дежурят здесь ребята-волонтеры из молодежной организации ''Центурия''.

''Мы уже почти второй месяц курсируем по городам, районам Киева. Есть наши фудтраки, уже запущены наши палатки, уже как месяц люди приходят, чтобы обогреться, пообщаться с ветеранами, так же и ветераны пообщаться с людьми. Ветераны Третьего армейского корпуса обратились со своим предложением к командиру корпуса Андрею Белецкому, чтобы фудтраки развернуть в пунктах обогрева для киевлян. Андрей Евгеньевич поддержал нашу идею'', – говорит Ян ''Макгрегор'' Клишаев, председатель Всеукраинской общественной организации ''Ветеранский корпус''.

В большинстве в эти теплопункты приходят пенсионеры, которые ищут тепла. Также есть молодежь, которая ищет где можно зарядиться или согреться.

''Они имеют теплое общение вообще с нами. Для нас большой плюс тем, что мы можем подогреть, накормить и пообщаться. Дать определенную теплую надежду для этих людей, что их никто не забыл'', – добавляет ''Макгрегор''.

Во двор заезжает знаменитый фудтрак ''Тройки'' – кухня на базе грузовика. Ранее его использовали для продвижения службы в бригаде. Сегодня здесь будут раздавать горячие обеды для всех нуждающихся. Работают на нем ветераны.

Пока ребята расставляют столы и готовятся к раздаче – из палатки высыпается полдесятка человек.

''Мы очень благодарны ребятам. У нас старый район – большинство здесь – пенсионеры, которым трудно сегодня жить. Когда было тепло в батареях – еще как-то пересидеть холода в квартире без электричества можно было. Но сейчас – это почти неописуемые муки'', – говорит киевлянка Мария Петрович.

В доме 76-летней киевлянки отопления нет с середины января. И прогнозы для восстановления коммуникаций не утешительны.

Тем временем с фудтрака начинают раздавать еду. Сегодня здесь горячая каша с мясом, бульон и узвар. Еду можно получить, как и в тарелки – так и с собой. Большинство людей так и делают – в руках у них судки и пакеты.

''Мы объединяем два мира: это мир военных и мир гражданских. И это большая польза только идет для нас как для нации, для народа, тем, что мы едины'', – добавляет Ян Клишаев.

Третий армейский корпус и в дальнейшем планирует масштабировать стационарные пункты обогрева.