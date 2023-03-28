Мокрый снег и сильные порывы ветра: прогноз погоды по Киевщине на 29 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 29 марта, синоптики прогнозируют днем небольшой дождь. В регионе ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 29 марта. Облачно, ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем 0- 5°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 29 марта ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Как отметили специалисты, такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 29 марта в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью ожидается снег. На протяжении всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается.

Стоит отметить, что с 28 марта в Киевской области ожидается снижение температуры и осадки. 28 марта дождь и мокрый снег; температура в течение суток 1-3°С тепла. 29 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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