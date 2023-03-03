Мокрый снег и порывы ветра: подробный прогноз погоды по Киевщине на 4 марта

В Киеве в субботу, 4 марта, синоптики прогнозируют днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевщине на 4 марта. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза; днем 3-8°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +6°…+8°С; Мироновка +5°…+7°С; Фастов +5°…+7°С; Яготин +6°…+8°С; Барышевка +6°…+8°С; Борисполь +6°…+8°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. Днем в регионе ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – добавили в пресс-службе.

Напомним, весна этого года в Украину ворвется стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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