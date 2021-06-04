Метро "Дорогожчи" в Киеве: название местности известно еще с 980 года

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Станцию открыли для посетителей в марте 2000 года

Станция Сырецко-Печерской линии метро в Киеве "Дорогожичи" получила свое название в честь исторической местности. Упоминания об этой локации столицы появилось в летописях с 980 года.

Как сообщил портал 44, в исторических хрониках есть строчка – "и стоял Владимир, окопавшись, на Дорогожичи". Название самой местности по одной из версий, происходит от выражения "дорого жить". Но подтверждения тому нет.

Это пилонная станция с прямой платформой островного типа, длиной 104 метра. Она была открыта для пассажиров 30 марта 2000 года.

Этот эскиз родом со "Львовской брамы".
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Один из последних вариантов оформления "Дорогожичей".

От платформы эскалаторы ведут к полуназемному вестибюлю. "Дорогожичи" оформлены в основном белых тонах с темными элементами. Однако, в интерьере использован также бежевый, коричневый и темно-зеленый цвета. В конце центрального зала можно увидеть изображение церкви. По форме, он напоминает тоннель.

Ноябрь 1998 года, "сбойка" перед станцией.
Строительство вестибюля в 1998 году.
Нижний наклонный ход.
Строительство наклонного хода.

Довольно интересно был реализован наземный вестибюль. Его высота эквивалентна трем этажам. По факту, находится он под землей, но имеет выходы наружу и стеклянные окна на поверхности.

Первые пассажиры спускаются на станцию.
Первый поезд на "Дорогожичах".

По проектам, станция могла называться "Новоокружной" либо "Проспектом Коротченка".

Оформление станции.
На нижнем уровне расположен кассовый зал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на станции метро "Выдубичи" в Киеве снимали ролик известного бренда.

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