Метро "Дорогожчи" в Киеве: название местности известно еще с 980 года

Станция Сырецко-Печерской линии метро в Киеве "Дорогожичи" получила свое название в честь исторической местности. Упоминания об этой локации столицы появилось в летописях с 980 года.

Как сообщил портал 44, в исторических хрониках есть строчка – "и стоял Владимир, окопавшись, на Дорогожичи". Название самой местности по одной из версий, происходит от выражения "дорого жить". Но подтверждения тому нет.

Это пилонная станция с прямой платформой островного типа, длиной 104 метра. Она была открыта для пассажиров 30 марта 2000 года.

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От платформы эскалаторы ведут к полуназемному вестибюлю. "Дорогожичи" оформлены в основном белых тонах с темными элементами. Однако, в интерьере использован также бежевый, коричневый и темно-зеленый цвета. В конце центрального зала можно увидеть изображение церкви. По форме, он напоминает тоннель.

Довольно интересно был реализован наземный вестибюль. Его высота эквивалентна трем этажам. По факту, находится он под землей, но имеет выходы наружу и стеклянные окна на поверхности.

По проектам, станция могла называться "Новоокружной" либо "Проспектом Коротченка".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на станции метро "Выдубичи" в Киеве снимали ролик известного бренда.