Местами небольшой дождь и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 апреля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 7 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 7 апреля. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 9-11° С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 7 апреля в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

В Укргидрометцентре уточнили, что в течение текущей недели по Киевщине будет облачная и влажная погода. Временами дождь, ветер будет преобладать северных направлений 5-12 м/с. Однако температурные показатели несколько повысятся и будут больше напоминать весенние.

Напомним, в Киеве в среду, 5 апреля, синоптики зафиксировали рекорд суточного количества осадков. А именно 20,6 миллиметров, что на 3,4 мм больше предыдущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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