Местами гроза и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 июня

В Киеве и Киевской области в пятницу, 2 июня, лишь во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 2 июня. Переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 10-15°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 13-15° С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 2-3 июня по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 2 июня утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Вечером ожидается дождь.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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