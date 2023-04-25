Местами гроза и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 апреля

В Киеве и Киевской области в среду, 26 апреля, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 26 апреля. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 5-10°С, днем 14-19°С; в Киеве ночью 7-9°С , днем 15-17 ° С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 26 апреля с самого утра небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до конца дня. К вечеру мелкий дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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