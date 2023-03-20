Местами дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 21 марта, синоптики прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями, местами дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 14°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 21 марта. Облачно с прояснениями. По области ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, в Киеве без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 9-14°С; в Киеве ночью 2-4°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве 21 марта целый день.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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