Мемориальный центр Холокоста представит аудиоспектакль "29/09" о трагедии Бабьего Яра

В воскресенье, 6 июня, в 12:00 Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит аудиоспектакль "29/09" о трагедии Бабьего Яра. Приглашены все желающие – проект бесплатный.

Как сообщила пресс-служба центра, аудиоспектакль основан на реальных событиях, он рассказывает о судьбе десятков тысяч людей, которые шли на смерть в Бабий Яр. 29-30 сентября 1941 года здесь были расстреляны почти 34 000 евреев-киевлян. Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны.

Следуя по маршруту аудиоспектакля, вы услышите истории тех, кто выжил, и тех, кто погиб в трагедии. В аудиоспектакле используется технология AR. С помощью технологии дополненной реальности современные улицы и парк меняются, и вы видите Киев в сентябре 1941-го. Между точками маршрута вы узнаете, что было на первых страницах мировой прессы, и о чем писали в дневниках люди из разных уголков мира сего рокового дня.

Видео дня

Загружайте мобильное приложение с аудиоспектакль "29/09" здесь: IOS, Android.

Место встречи и начало спектакля – ул. Ильенко, 83А (угол ул. Ильенко и Дорогожицкой), у памятника "Дорога Смерти". Окончание – у м. Дорогожичи. Аудиоспектакль продолжается 55 минут и содержит сцены жестокости, возрастное ограничение 18+.

В случае вопросов обращайтесь по телефону: 050 598 90 36.

Она является бесплатным, нужно просто загрузить приложение "Бабий Яр", нажать на "Билеты и подробности" и загрузить сам спектакль.

Он предназначена для индивидуального прослушивания, и пройти его можно в любой удобный для вас день и время. Однако мы приглашаем киевлян и гостей города в это воскресенье, 6 июня, для того, чтобы пройти этот путь вместе и иметь возможность в конце маршрута поделиться впечатлениями.

Обязательно зарядите перед выходом ваш мобильный телефон и не забудьте наушники.

Приложение разработано совместно с креативной студией "История будущего", основанной журналистом и писателем Михаилом Зигарем. Студия известна своими мультимедийными проектами об исторических событиях на языке современных технологий. Среди проектов – 1939live о событиях 1939 года в режиме реального времени и первый документальный сериал для смартфонов 1968.DIGITAL, который вышел на трех языках – английском, французском и русском.