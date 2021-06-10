Механизм подписания петиций через смартфон должен стать доступным для киевлян, – Кравец

Депутаты Киевсовета поддержали внесение изменений в Порядок подачи и рассмотрения электронных петиций, уменьшив количество необходимых подписей с 10 до 6 тыс. Также будут приняты меры по обеспечению возможности использования приложений "Дія" и "Киев цифровой" для подписания петиций.

Об этом рассказал Владимир Кравец, депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

"Во всем развитом мире петиции являются одним из главных механизмов влияния гражданского общества на власть. В 21 веке современный город должен позволять жителям легко создавать любые обращения к чиновникам, а также обеспечить возможность поддержать петицию через мобильные приложения, такие как "Дія" или "Киев цифровой". Очень хорошо, что Киев движется в направлении облегчения коммуникации между властью и жителями, развивая и переводя в цифру доступные инструменты", – поделился депутат.

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Напомним, пилотный проект петиций в приложении "Дія" уже запустили в 8 городах. В 2021 году к нему планируют привлечь Киев.