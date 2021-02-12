МАУ открывает продажи на единый "Полет над Киевом" для индивидуальных пассажиров

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины по многочисленным просьбам любимых пассажиров, авиагиков и просто тех, кто соскучился по полетами в условиях карантина, открывает продажи на единственный уникальный рейс "Полет над Киевом – Мир глазами пилота".

Первый рейс уникального для Украины проекта станет настоящим весенним подарком – полет запланирован на воскресенье 7 марта.

"Экскурсоводами" на маршруте будут никто иные, как... настоящие пилоты МАУ, которые будут лететь с пассажирами в салоне и сопровождать полет авиационными историями!

Что же предусматривает путешествие в такой компании:

• полет над Киевом на высоте 900 метров над уровнем Днепра по маршруту в направлении таинственного Чернобыля;

• осмотр Boeing 777 на перроне аэропорта "Борисполь";

• фото в кабине летного экипажа;

• селфи с пилотом;

• розыгрыш сувениров и подарков.

А еще пилоты с радостью ответят на многие вопросы и развеют мифы, которыми окутана авиация. Какие профессиональные суеверия есть у пилотов? Правда ли, что всю работу в полете выполняет автопилот? Можно ли лететь без двигателей? Что такое турбулентность и стоит ли ее бояться? А еще много секретов и лайфхаков.

Особенно рекомендуется путешествие тем, кто боится летать!

Желающие попасть на уникальный рейс могут ознакомиться с деталями и планом путешествия по ссылке.

Стоит помнить, что количество мест на борту ограничено, поэтому повезет только первым 100 претендентам. Для заказа авиабилета достаточно направить запрос на электронный адрес [email protected]

Посмотрите на мир глазами пилотов и полюбите небо так, как его любят они!