МАУ открывает продажи на единый "Полет над Киевом" для индивидуальных пассажиров
Авиакомпания Международные Авиалинии Украины по многочисленным просьбам любимых пассажиров, авиагиков и просто тех, кто соскучился по полетами в условиях карантина, открывает продажи на единственный уникальный рейс "Полет над Киевом – Мир глазами пилота".
Первый рейс уникального для Украины проекта станет настоящим весенним подарком – полет запланирован на воскресенье 7 марта.
"Экскурсоводами" на маршруте будут никто иные, как... настоящие пилоты МАУ, которые будут лететь с пассажирами в салоне и сопровождать полет авиационными историями!
Что же предусматривает путешествие в такой компании:
• полет над Киевом на высоте 900 метров над уровнем Днепра по маршруту в направлении таинственного Чернобыля;
• осмотр Boeing 777 на перроне аэропорта "Борисполь";
• фото в кабине летного экипажа;
• селфи с пилотом;
• розыгрыш сувениров и подарков.
А еще пилоты с радостью ответят на многие вопросы и развеют мифы, которыми окутана авиация. Какие профессиональные суеверия есть у пилотов? Правда ли, что всю работу в полете выполняет автопилот? Можно ли лететь без двигателей? Что такое турбулентность и стоит ли ее бояться? А еще много секретов и лайфхаков.
Особенно рекомендуется путешествие тем, кто боится летать!
Желающие попасть на уникальный рейс могут ознакомиться с деталями и планом путешествия по ссылке.
Стоит помнить, что количество мест на борту ограничено, поэтому повезет только первым 100 претендентам. Для заказа авиабилета достаточно направить запрос на электронный адрес [email protected]
Посмотрите на мир глазами пилотов и полюбите небо так, как его любят они!